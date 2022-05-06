Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН рассказал о военных преступлениях российской армии и призвал мир усилить санкции против нее.

Полный текст своего выступления Сергей Кислица опубликовал в Facebook.

Представитель Украины рассказал, что Россия выпустила по украинским городам, по гражданской инфраструктуре около 2000 ракет.

— Россия хочет наступать и терпит страшные потери. Вот почему РФ обращается к этому отчаянному ракетному террору по Украине, — подчеркнул Кислица.

Он также рассказал, что Россия насильно вывозит граждан Украины в регионы РФ.

Так, по данным российского министерства, в РФ вывезли более миллиона человек, среди которых 193 тысячи детей. Многим людям приходится проходить фильтрационные лагеря, где российские солдаты могут убить кого угодно, кого они в чем-то подозревают.

– Мы повторяем, что всем гражданам Украины, которых силой перебросили в Россию, необходимо обеспечить безопасный возврат на территорию Украины, – подчеркнул Сергей Кислица.

Представитель Украины также рассказал, что Россия уже похитила около 400 тысяч тонн зерна из временно оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, что составляет треть всех запасов в регионах. По словам Кислицы, это чревато голодом. Более того, оккупанты крадут удобрения и сельхозтехнику.

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Еще Сергей Кислица рассказал об ужасах, совершаемых российскими военными в тех городах и поселках, которые были под оккупацией. Например, в селе Рудня-Тальская в Киевской области эксгумировали тела двух юношей в возрасте 22 и 23 лет.

– 25 февраля российские оккупанты обстреляли автомобиль, в котором находились молодые люди. Но так называемым русским солдатам мало просто убить невинных мирных жителей, они решили переехать машину тяжелой техникой. Это безумие! Это изверги! — возмутился Кислица.

В конце своего выступления постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что пока продолжается это заседание Совбеза ООН Россия продолжает обстреливать украинские города. А еще Кислица заявил, что Совбез умеет только выражать глубокую обеспокоенность, чем раздражает мир.

— Генеральный секретарь имел возможность увидеть эту практику (ракетного обстрела мирных городов — Ред.) в прошлый четверг во время визита в Киев. Реакции Совета Безопасности на этот умышленный обстрел не последовало. В связи с этим бездействие Совета Безопасности и его способность лишь выражать глубокую обеспокоенность продолжают раздражать международное сообщество, подрывать его авторитет и создавать атмосферу безнаказанности, — подчеркнул Кислица.

Ранее сообщалось, что Япония замораживает активы еще 140 российских граждан и расширяет запрет на экспорт, включая российских военных компаний.

Фото: Постоянное представительство Украины при ООН