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Факты / Украина

РФ идет на ядерный шантаж из-за ощущения безнаказанности – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
РФ идет на ядерный шантаж из-за ощущения безнаказанности – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 мая, выступая по видеосвязи в аналитическом центре Chatham House, объяснил, почему Российская Федерация считает нормальным шантажировать мир ядерным оружием.

– Ядерный шантаж. Впервые за многие десятилетия. Совершенно откровенный. Российские государственные пропагандисты на их медийных ресурсах рассчитывают, сколько времени нужно, чтобы ядерные ракеты ударили по столицам Европы. Говорят об этом публично, откровенно. Рассказывают, как взорвать ядерные заряды в океане, чтобы радиоактивной волной смыло все на британских островах. Готовят инфографики, то есть, серьезно к этому относятся. Хвастаются, что Россия может уничтожить любое государство в “ядерный пепел”. Причем “ядерный пепел” – это их цитата, которую они повторяют как мантру, – отметил Зеленский.

Он уточнил, что это происходит из-за того, что Россия уверена в своей безнаказанности, привыкнув, что бизнес всегда возвращается в отношения всех государств с РФ.

– И даже сейчас в Европе есть политики, которые не стесняются связей с российским государством после всего, что армия России наделала в Украине, – сказал президент.

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Фото: Dreamstime

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