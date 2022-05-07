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Факти / Україна

РФ йде на ядерний шантаж через відчуття безкарності – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
РФ йде на ядерний шантаж через відчуття безкарності – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 травня, виступаючи з відеозв’язку в аналітичному центрі Chatham House, пояснив, чому Російська Федерація вважає нормальним шантажувати світ ядерною зброєю.

– Ядерний шантаж. Вперше за багато десятиліть. Абсолютно відвертий. Російські державні пропагандисти на їхніх медійних ресурсах розраховують, скільки часу потрібно, щоб ядерні ракети вдарили по столицях Європи. Говорять про це публічно, відверто. Розповідають, як висадити в повітря ядерні заряди в океані, щоб радіоактивною хвилею змило все на британських островах. Готують інфографіки, тобто серйозно до цього ставляться. Вихваляються, що Росія може знищити будь-яку державу в “ядерний попіл”. Причому “ядерний попіл” – це їхня цитата, яку вони повторюють як мантру, – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що це відбувається через те, що Росія впевнена у своїй безкарності, звикнувши, що бізнес завжди повертається у відносини всіх держав із РФ.

– І навіть зараз у Європі є політики, які не соромляться зв’язків із російською державою після всього, що армія Росії наробила в Україні, – сказав президент.

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Фото: Dreamstime

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