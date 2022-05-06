В Генштабе ВСУ сообщили о ситуации в Украине на 06.00 06.05.2022 по российскому вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В подразделениях вооруженных сил республики Беларусь идет проверка боевой готовности сил реагирования.

На Сиверском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не зафиксировано. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах находится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении противник активных действий не производил. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

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Враг продолжает наращивать систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале по имеющейся информации находится до 300 раненых.

В целях уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении производит обстрелы позиций наших войск.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 72-е сутки.

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