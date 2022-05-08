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Факты / Украина

В Николаеве рашисты хотели “освободить” городскую библиотеку, пожар удалось потушить

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Николаеве рашисты хотели “освободить” городскую библиотеку, пожар удалось потушить

В результате ракетного удара по Николаеву повреждена жилая многоэтажка. На первом этаже этого дома расположена библиотека.

По данным ГСЧС, взрыв произошел вечером 7 мая в Корабельном районе Николаева.

В Николаеве рашисты хотели “освободить” городскую библиотеку, пожар удалось потушить / 5 фотографий

— Пожар на площади 20 кв. м потушили пожарные 5 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская ракета серьезно повредила балконы и разбила стекло в двух квартирах, после чего начался пожар на крыше библиотеки.

Информация о пострадавших в результате ракетного удара по Николаеву уточняется.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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