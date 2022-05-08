Внаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено житлову багатоповерхівку. На першому поверсі цього будинку розташована бібліотека.

За даними ДСНС, вибух стався ввечері 7 травня у Корабельному районі Миколаєва.

У Миколаєві рашисти хотіли “звільнити” міську бібліотеку, пожежу вдалося загасити / 5 фотографий

– Пожежу на площі 20 кв. м загасили вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ракета серйозно пошкодила балкони та розбила скло у двох квартирах, після чого розпочалася пожежа на покрівлі бібліотеки.

Інформація щодо постраждалих внаслідок ракетного удару по Миколаєву уточнюється.