Стоят по несколько дней: западные границы Украины сковала 20-километровая очередь из грузовиков

Западные границы Украины сковали большие очереди из грузовиков. Перед волынским пунктом пропуска на границе с Польшей стоит более тысячи фур. И их количество только увеличивается. Очередь протянулась более чем на 20 километров. Такого здесь еще не было, говорят водители. Чтобы пересечь границу, ждать приходится по несколько суток.

Дальнобойщик Андрей везет из Ровенщины в Нидерланды изделия из дерева. Он простоял в очереди трое суток, пока не попал в пункт пропуска. А там буквально за 15 минут прошел таможенное оформление.

– Очень большие очереди, я с 2008 года работаю и еще таких очередей не видел. Думаю, это связано с тем, что порты не работают, самолеты не летают и весь товар едет на колесах через западную границу. Те, кто раньше ездил на Беларусь, например, сейчас едут по этому пути, — рассказывает Андрей из Луцка.

В длинной пробке водители пытаются следить и за тем, чтобы никто не пролез без очереди. Здесь себе и готовят, и отдыхают, и так понемногу добираются до границы. Хотя днем ​​почти не двигаются, рассказывают дальнобойщики. Ночью грузовики продвигаются быстрее, и поэтому водители почти не спят, чтобы не пропустить очередь. Трудно, но нужно работать, говорят они.

– Уезжаю из Ровно в Эстонию. Из-за этого пункта пропуска впервые. Еще в прошлом году ездил через Беларусь на Литву и через львовский пункт пропуска Краковец в Чехию. А сейчас должны этим путем. Через Беларусь сейчас не поедешь из-за ситуации в Украине. И наши пункты пропуска с ними закрыты. Вот уже третьи сутки стою и еще, вероятно, столько же буду ждать. Днем очередь почти не двигается, немного едем ночью, – рассказывает дальнобойщик из Ровно Николай.

Этот пункт пропуска – самый короткий путь из столицы в Европу. Именно поэтому большинство водителей выбирает его. Логистически он удобен. В очереди стоят грузовики почти из всех областей Украины, где сейчас можно вести бизнес.

Товары, которые везут в Европу, самые разные – мед, мебель, пиломатериалы, зерно, ранее переправляемое по морю. На неудобства и нехватку элементарных условий водители уже не сетуют. Мол, хорошо, что есть работа, что торговля с Европой идет, а это и рабочие места, и поддержка украинской экономики.

Сейчас смотрят

Водитель из Киевщины Геннадий тоже третьи сутки в очереди. Его грузовик иссечен осколками. Перед ним разорвалась мина. Но фуру подлатали и продолжают работать. Что везет, не признается. Однако радуется, что имеет работу, это его вклад в поддержку государства. Просто трудится.

– Надо работать, поднимать экономику. Каждый сейчас должен делать то, что может. Нашу страну хотят уничтожить, но мы этого не допустим! Каждый из нас приближает нашу победу, как может. Я вот стою третьи сутки в очереди, но не сетую. Потому что хочу работать, – рассказывает Геннадий.

Пограничники признают: очереди грузовиков действительно увеличиваются, особенно на выходные. Сейчас в сутки они пропускают вдвое больше грузовых автомобилей, чем обычно. Если раньше это было в среднем 300 фур, то теперь вдвое больше.

– Сейчас наблюдаем накопление транспортных средств перед пунктами пропуска. И это действительно потому, что сейчас закрыты все порты, и то, что раньше переправляли морем, везут грузовиками. Мы постоянно взаимодействуем с польскими коллегами для ускорения оформления грузовиков. В сутки сейчас в среднем оформляем около 600 грузовиков на выезд из Украины, а также и на въезд. И очереди увеличиваются обычно перед выходными, поэтому сейчас такая ситуация, — говорит спикера Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.

В ближайшее время тенденция к значительному уменьшению очередей грузовиков не прогнозируется. И такая ситуация сейчас на всех западных границах с Европой.