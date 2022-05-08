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Факты / Украина

В отдаленных районах РФ обнаружили 66 лагерей с депортированными украинцами — СМИ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В отдаленных районах РФ обнаружили 66 лагерей с депортированными украинцами — СМИ

В России создали как минимум 66 лагерей для принудительно депортированных украинцев. Это выяснило британское издание Inews, проведя расследование.

Многие из них расположены в самых отдаленных уголках РФ, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток. По информации журналистов, в 38 лагерях находятся 6 250 человек. Более трети лагерей созданы для мариупольцев. В среднем в каждом из них проживает 162 человека.

Также журналисты Inews проанализировали, что России может понадобиться как минимум 6 000 лагерей для размещения всего количества людей, которые, как утверждается, пересекли границу.

Выбраться из российских лагерей практически невозможно. Украинцы оказались буквально в концлагере: без вещей, телефонов, денег и документов.

На днях мэр Мариуполя Вадим Бойченко также сообщил, что оккупанты депортировали в Россию или так называемую ДНР почти 40 тыс. мариупольцев. По его словам, их отправляют на Дальний Восток или Сибирь. Там мариупольцев заставляют работать на унизительных работах.

Со своей стороны уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова еще в середине апреля сообщала, что оккупанты принудительно депортировали на территорию России более 790 тыс. граждан Украины, среди которых около 150 тыс. детей.

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Источник: Inews

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Фото: Depositphotos

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