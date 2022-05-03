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Факты / Украина

Депортированных в РФ мариупольцев отправляют на Дальний Восток или Сибирь – мэр

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Депортированных в РФ мариупольцев отправляют на Дальний Восток или Сибирь – мэр

Оккупанты депортировали в Россию или так называемую ДНР почти 40 тыс. мариупольцев. Об этом во время брифинга сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, депортированных мариупольцев в России отправляют на Дальний Восток или Сибирь. Там их вынуждают работать на унизительных работах.

– Местное население Мариуполя оккупанты вывозят на окраины России, в частности на Дальний Восток или Сибирь. Там нашим людям выдают справку переселенца. После этого их отправляют выполнять разную унизительную работу. В свое время к таким же действиям прибегали Сталин и Гитлер, – рассказал Вадим Бойченко.

На днях советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что Россия депортировала во Владивосток 308 жителей Мариуполя, в том числе 90 детей. По его словам, людей разместили по школам и общежитиям. Далее их планируют расселить по разным населенным пунктам депрессивных районов России.

В то же время уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова ранее сообщала, что российские наемники принудительно депортировали на территорию России более 790 тыс. граждан Украины, среди которых около 150 тыс. детей.

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Фото: Depositphotos

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