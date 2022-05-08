У Росії створили щонайменше 66 таборів для примусово депортованих українців. Це зясувало британське видання Inews, провівши розслідування.

Багато з них розташовані у найвіддаленіших куточках РФ, включаючи Сибір, Кавказ, Полярне коло і Далекий Схід. За інформацією журналістів, у 38 таборах перебувають 6 250 людей. Понад третина таборів створені для маріупольців. В середньому в кожному з них проживає 162 людини.

Також журналісти Inews проаналізували, що Росії може знадобитися щонайменше 6 000 таборів для розміщення всієї кількості людей, які, як стверджується, перетнули кордон.

Вибратися з російських таборів практично неможливо. Українці опинилися буквально в концтаборі: без речей, телефонів, грошей і документів.

Днями мер Маріуполя Вадим Бойченко також повідомив, що окупанти депортували до Росії або так званої ДНР майже 40 тис. маріупольців. За його словами, їх відпраляють на Далекий Схід або Сибір. Там маріупольців змушують працювати на принизливих роботах.

Зі свого боку уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова ще в середині квітня повідомляла, що окупанти примусово депортували на територію Росії понад 790 тис. громадян України, серед яких близько 150 тис. дітей.

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Джерело: Inews