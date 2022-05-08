В воскресенье, 8 мая, защитники из Азова дают пресс-конференцию с заблокированного завода Азовсталь.

Факты ICTV ведут трансляцию происшествия у себя в YouTube.

– Многие говорят, что мы герои – нам не стоило бы этим кичиться, потому что мы на самом деле выполняем свою работу. Многие нами восхищаются. Первый факт. Героизм появятся, когда терпит неудачу планирование. И многие люди считают, что мы герои и так и есть – рядом со мной много героев. Многие люди отдали свою жизнь за город, за государство и это наш приоритет, – подчеркнул офицер управления разведки Илья Самойленко.

Он добавил, что бойцы Азова решили стоять до конца и у них был приказ защищать Мариуполь.

– Проблема в том, что многие официальные представители власти не волновала оборона Украины в течение последних 8 лет. Поскольку эта война началась не 24 февраля, наша подготовка саботировалась официальными лицами, бюрократами, все мешали нам готовиться к обороне. Но мы знали, что большая война еще впереди, – подчеркнул Самойленко.

Читайте Хронология Азовсталь