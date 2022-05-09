Пытал людей под Броварами: известно имя еще одного военного, причастного к преступлениям РФ

Российский военнослужащий Антон Струев – командир мотострелковой роты 15 бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ, которому Офис генпрокурора Украины сообщил подозрение в жестоком обращении с мирным населением Киевской области.

Имя очередного военного, причастного к военным преступлениям России, назвала генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, в марте в селе Мокрец Броварского района Струев вместе с сослуживцами взяли в плен двух мирных жителей, во время допросов выбивали у них информацию о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах теробороны.

– Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир роты выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А потом приказал им раздеться и запроторил в подвал, – уточняет генпрокурор.

Впоследствии Минобороны РФ и пропагандистские каналы воспевали зверства этого офицера как “подвиг”, что только доказывает – все военные преступления в Украине совершались по прямому указанию Кремля, отмечает Венедиктова.

– Этот командир роты – уже третий военнослужащий этой “миротворческой” бригады РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в жестоком издевательстве над военнопленным и священником в селе Богдановка, – рассказала она.

Генпрокурор также просит всех, кто узнал этого россиянина и располагает информацией о его участии в других военных преступлениях, присылать доказательства на единый хаб https://warcrimes.gov.ua/, или обращаться в Киевскую областную прокуратуру.

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Фото: Ірина Венедіктова