8 мая защитники Мариуполя, бойцы полка Азов дали большое интервью. Одним из тех, кто его проводил, был Илья Самойленко — офицер управления разведки Азова.

Он проводил пресс-конференцию на английском языке после выступления замкомандира полка Калины, и многих поразил свободным владением иностранным языком.

В Национальной гвардии Украины рассказали несколько фактов из биографии Ильи Самойленко, отметив, что это — человек железной силы воли.

Илья Самойленко потерял в боевых действиях левую руку, поэтому сейчас имеет титановый механический протез. Также он потерял правый глаз, поэтому теперь он искусственный.

Самойленко учился на историческом факультете Киевского университета. Мечтает завершить учебу после окончания войны.

В интервью в 2019 году Илья Самойленко рассказывал, что к Азову присоединился в 2015 году. Тогда полк оборонял Марьинку. Самойленко был 21 год. Он оставил учебу на историческом в университете имени Тараса Шевченко.

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— Мое желание воевать – это понимание себя как гражданина. Как в Древней Греции: хочешь быть гражданином? Добро пожаловать на военную службу. В 2015-м окончательно решил – иду. Тогда полк защищал Марьинку.

Илья Самойленко подорвался на собственном боеприпасе во время установки растяжки из-за того, что рядом упал вражеский снаряд. Внезапно начался обстрел, когда он миновал территорию.

– У меня в руках был запал от боеприпаса и он от взрывной волны детонировал. Мне все сразу в лицо, руку, в ногу. Рядом были товарищи, они меня перевязывали. Тогда я почувствовал, насколько важны медицинские курсы для солдат, — вспоминает в интервью офицер.

Илья Самойленко объяснял, что даже после столь тяжелого ранения не ушел со службы, потому что не достиг тех целей, которые перед собой поставил, когда пришел в Азов – войну закончить.

Сегодня Самойленко, как и все бойцы Азова, которые защищают Мариуполь, являются настоящими героями. Каждый день на завод Азовсталь, где находятся украинские защитники, оккупанты сбрасывают сверхтяжелые бомбы, бомбы свободного падения. Для штурма используют разную артиллерию.

Но, даже несмотря на это, азовцы, морские пехотинцы и другие военные не предают присягу и продолжают обороняться.