В воскресенье, 8 мая, представители полка Азов, который продолжает оборонять завод Азовсталь в Мариуполе, дали пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ.

Что рассказали про ситуацию на Азовстали заместитель командира полка АЗов Святослав (позывной Калина) Паламарь и офицер управления разведки Илья Самойленко – читайте в материале Фактов ICTV.

Оперативная ситуация

Паламарь подчеркнул, что российская армия продолжает интенсивно обстреливать завод Азовсталь как с помощью авиации, так и ствольной артиллерией, танками и минометами. Тем временем российская пехота пытается взять завод штурмов.

Украинские защитники насчитали более 25 вылетов российской авиации только за прошедшую ночь, в том числе – стратегических бомбардировщиков.

Эвакуация гражданских

Замкомандира полка уточнил, что за три последних дня с территории завода эвакуировали несколько сотен гражданских, но защитники не могут сказать, что эвакуированы все.

Ошибки в защите Мариуполя

Самойленко, тем временем, отметил, что украинские власти не смогли хорошо подготовиться к защите Мариуполя и дать возможность оборонять город. По его мнению, многие представители властей саботировали оборону Украины на протяжении последних лет.

Сейчас смотрят

Потери РФ в бою с Азовом

Отмечается, что только за время обороны Азовстали украинские военные смогли уничтожить 2,5 тыс. военных РФ и ранить еще более 5 тыс. Также украинские военные уничтожили 60 танков и повредили 13. Однако ситуацию серьезно усложняет отсутствие поддержки с земли и воздуха.

Самойленко утверждает, что Азов нанес врагу более 10% потерь, понесенных им по всей стране. Он уточнил, что эти потери – это только то, что сделал полк Азов на Азовстали в Мариуполе в период с 24 февраля до 15 апреля.

Сдаться – не выход

Самойленко уточнил, что украинские защитники и сами не ожидали, что смогут выстоять под натиском российских врагов и тем более – что продержатся настолько долго. По его мнению, этому способствовали постоянное обучение и тренировки бойцов, продолжающиеся с 2014 года, так как в Азове были уверены, что бои на Донбассе не прекратятся и большая война – впереди.

Офицер разведки подчеркивает, что возможность сдаться в Азове не рассматривают, ведь Россия не заинтересована в том, чтобы украинские военные выжили.

Как украинским и мировым властям поддержать Азов

Бойцы подчеркивают: политики пытаются договориться с российской армией, которую они оценивают как “животных и варваров”, но рашисты пришли уничтожать украинцев и главной целью должно быть уничтожение угрозы.

В Азове просят о поддержке всего свободного мира, так как российские аппетиты только растут. Самойленко утверждает, что если россияне раздавят украинскую оборону, то пойдут дальше: в Польшу, в страны Балтии, возможно – не остановятся и на этом.

По словам Самойленко, лучшей поддержкой военных в Мариуполе могут стать правильные действия украинского военного командования по обороне юга Украины, освобождению Херсона, Бердянска и Мелитополя, так как именно российская оккупация этих городов сегодня является основной проблемой для украинских защитников.

Потери среди гражданских в Мариуполе

По данным Самойленко, всего в Мариуполе, в результате нападения Российской Федерации, умерло по меньшей мере 25 тыс. человек. Основная масса из них, по его словам – гражданские.

Про зависимость мира от российского газа

Защитники Мариуполя подчеркивают: мир должен забыть о российском газе, который помогает РФ убивать украинцев, и помогать Украине поставками вооружения. Самойленко выразил мнение, что именно слабая реакция мира на агрессию России – одна из причин того, что сейчас происходит. Он призвал не говорить с агрессором, а наносить ответные удары и сражаться, даже если вы слабее.

Дезертирство морпехов в Мариуполе

Илья Самойленко сообщил, что командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк, оказавшись в окруженном Мариуполе, принял решение дезертировать с небольшим количеством людей, а также танками и боеприпасами, пытаясь таким образом спасти свою жизнь.

Однако он, по словам азовца, не учел, что Мариуполь сегодня находится в более чем 100 км от украинских позиций, что делает прорыв из города фактически невозможным.

По словам Самойленко, у военных в Мариуполе сегодня есть 4 варианта: отложить оружие и ждать смерти от голода или бомб; попытаться сбежать, как трус, изменяя присяге; сдаться в плен – но тогда военные РФ убьют тебя; или же стоять и бороться за свою жизнь и защиту своей Родины.

Как долго будут держаться украинские защитники в Мариуполе

Самойленко подчеркивает: у Азова есть связь с командованием и приказ держать оборону, а потому бойцы собираются стоять столько, сколько нужно. В то же время они потратили все ресурсы для эффективной обороны, хотя у них и осталась еще провизия, вода и оружие – в частности, артиллерия, которую они не могут использовать из-за близости к городу.

Международное вмешательство

Бойцы Азова призывают вмешаться в происходящее любую страну, которая не является Россией и которая не связана с этим агрессором.

Он подчеркнул, что военные не боятся РФ и ждут от мира того же – борьбы за свободу.

Эвакуация погибших, раненых и медиков

Полк Азов уже давно просит эвакуировать не только бойцов и раненых, но и погибших защитников. Недавно президент Зеленский анонсировал подготовку эвакуации раненых военных и медиков. Самойленко подчеркивает, что если политики смогут обеспечить безопасность в эвакуации раненых и медиков, это было бы хорошо, тем более, что медики истощены. Однако, как подчеркнул офицер, если всех медиков эвакуируют с завода, оставшиеся военные будут ограничены в получении медицинской помощи.

По данным Азова, на заводе Азовсталь остается еще несколько сотен раненых людей, которым нужна надлежащая поддержка и лечение.