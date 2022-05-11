На Харьков впервые с 24 февраля не летят снаряды – Терехов

На Харьков уже второй день не летят российские снаряды – это впервые с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, однако возвращаться в город еще рано.

Об этом заявил в эфире телемарафона городской голова Харькова Игорь Терехов.

– Сегодня в Харькове впервые за все время уже второй день на город не летят снаряды, как это было с начала полномасштабного вторжения России, – подчеркнул он.

По его словам, город живет, начинает работать бизнес, однако еще несколько дней лучше не возвращаться в город выехавшим в более безопасные регионы.

Он объяснил это тем, что в пригороде Харькова много мин, поэтому здесь ведутся работы по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

Генштаб ВСУ вечером 10 мая сообщил, что из-за значительных потерь РФ выводит свои подразделения из Харьковской области.

В частности, по его данным, подразделения 138 отдельной механизированной бригады 6 общевойсковой армии западного военного округа ВС РФ выведены в район города Белгород.

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