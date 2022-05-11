Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 75 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>416 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина

На Харьков впервые с 24 февраля не летят снаряды – Терехов

Валентина Летяк, редактор ленты
На Харьков впервые с 24 февраля не летят снаряды – Терехов

На Харьков уже второй день не летят российские снаряды – это впервые с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, однако возвращаться в город еще рано.

Об этом заявил в эфире телемарафона городской голова Харькова Игорь Терехов.

– Сегодня в Харькове впервые за все время уже второй день на город не летят снаряды, как это было с начала полномасштабного вторжения России, – подчеркнул он.

По его словам, город живет, начинает работать бизнес, однако еще несколько дней лучше не возвращаться в город выехавшим в более безопасные регионы.

Он объяснил это тем, что в пригороде Харькова много мин, поэтому здесь ведутся работы по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

Генштаб ВСУ вечером 10 мая сообщил, что из-за значительных потерь РФ выводит свои подразделения из Харьковской области.

В частности, по его данным, подразделения 138 отдельной механизированной бригады 6 общевойсковой армии западного военного округа ВС РФ выведены в район города Белгород.

Сейчас смотрят

Сегодня в Харьковской области были освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка