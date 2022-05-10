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Факты / Украина / Общество

Россия выводит свои подразделения из Харьковщины из-за значительных потерь — Генштаб

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Россия выводит свои подразделения из Харьковщины из-за значительных потерь — Генштаб

Российские войска продолжают нести потери на территории Украины. Из-за значительных потерь РФ выводит свои подразделения из Харьковской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— Так, по имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что значительная часть личного состава военной службы по контракту написала рапорты на увольнение.

Напоминаем, сегодня на Харьковщине были освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 76-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Depositphotos

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