На Харків вперше з 24 лютого не летять снаряди – Терехов

На місто Харків вже другий день не летять російські снаряди – це вперше з початку повномасштабної агресії РФ проти України, проте повертатися у місто ще зарано.

Про це заявив в ефірі телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Сьогодні у Харкові вперше за весь час вже другий день на місто не летять снаряди, як це було з початку повномасштабного вторгнення Росії, – наголосив він.

За його словами, місто живе, починає працювати бізнес, проте ще кілька днів краще не повертатися у місто тим, хто виїхав у більш безпечні регіоні.

Він пояснив це зокрема тим, що у передмісті Харкова багато мін, тому тут ведуться роботи з очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Генштаб ЗСУ ввечері 10 травня повідомив, що через значні втрати РФ виводить свої підрозділи з Харківської області.

Зокрема, за його даними, підрозділи 138 окремої механізованої бригади 6 загальновійськової армії західного військового округу ЗС РФ виведені в район міста Бєлгород.

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Сьогодні на Харківщині було звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.