Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 75 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>416 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина

Германия настаивает на полном членстве Украины в Европейском Союзе – МИД

Анастасия Гевко, редактор ленты
Германия настаивает на полном членстве Украины в Европейском Союзе – МИД

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время брифинга во вторник, 10 мая, заявила, что ее страна настаивает на полном членстве Украины в Европейском Союзе.

– Ваша страна платит очень высокую цену… Большая часть прогрессивного человечества на стороне Украины. Сегодня совершенно ясно, что Украина является однозначной частью Европы. Поэтому мне понятна совершенно убедительная заявка Украины на членство в Европейском Союзе, на полное членство. И не будет какого-либо ограничения… Хочу сказать, что мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском Союзе, – сказала Бербок.

Она добавила, что в ЕС хотят провести углубленную реформу.

– Я хочу четко сказать: сейчас не время рассматривать параграфы. Это время занять очень четкую позицию между войной и миром… Мы найдем хороший путь для участия Украины в ЕС и подтвердим, что Украина принадлежит ЕС. Я убеждена, что когда эта война завершится, Украина будет свободной и сможет сама определять свое будущее. Это наша общая цель и за это мы боремся вместе с вами, – резюмировала министр.

Читайте
Обстрел Одессы и смещение эпицентра боев на Востоке: что происходит на 76-е сутки войны (онлайн)

Сейчас смотрят
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка