Германия настаивает на полном членстве Украины в Европейском Союзе – МИД

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время брифинга во вторник, 10 мая, заявила, что ее страна настаивает на полном членстве Украины в Европейском Союзе.

– Ваша страна платит очень высокую цену… Большая часть прогрессивного человечества на стороне Украины. Сегодня совершенно ясно, что Украина является однозначной частью Европы. Поэтому мне понятна совершенно убедительная заявка Украины на членство в Европейском Союзе, на полное членство. И не будет какого-либо ограничения… Хочу сказать, что мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском Союзе, – сказала Бербок.

Она добавила, что в ЕС хотят провести углубленную реформу.

– Я хочу четко сказать: сейчас не время рассматривать параграфы. Это время занять очень четкую позицию между войной и миром… Мы найдем хороший путь для участия Украины в ЕС и подтвердим, что Украина принадлежит ЕС. Я убеждена, что когда эта война завершится, Украина будет свободной и сможет сама определять свое будущее. Это наша общая цель и за это мы боремся вместе с вами, – резюмировала министр.