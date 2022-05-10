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Факти / Україна

Німеччина наполягає на повному членстві України у Європейському Союзі – МЗС

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Німеччина наполягає на повному членстві України у Європейському Союзі – МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час брифінгу у вівторок, 10 травня, заявила, що її країна наполягає на повному членстві України у Європейському Союзі.

– Ваша країна платить дуже високу ціну… Більшість прогресивного людства на боці України. Сьогодні цілком зрозуміло, що Україна є однозначною частиною Європи. Тому мені зрозуміла абсолютно переконлива заявка України на членство у Європейському Союзі, на повне членство. І не буде жодного обмеження… Хочу сказати, що ми наполягаємо на повному членстві України у Європейському Союзі, – сказала Бербок.

Вона додала, що у ЄС хочуть провести поглиблену реформу.

– Я хочу чітко сказати: зараз не час розглядати параграфи. Це час зайняти дуже чітку позицію між війною та миром… Ми знайдемо добрий шлях для участі України в ЄС та підтвердимо, що Україна належить ЄС. Я переконана, що коли ця війна завершиться, Україна буде вільною та зможе сама визначати своє майбутнє. Це наша спільна мета і ми боремося разом з вами, – резюмувала міністр.

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Фото: Depositphotos

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