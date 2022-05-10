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Факты / Украина

Венедиктова показала Бербок разрушенную оккупантами Бучу

Татьяна Забожко, редактор ленты
Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022

10 мая глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Бучу Киевской области.

Главного дипломата Германии во время рабочего визита в Украину сопровождает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Анналена Бербок уже побывала в храме святого апостола Андрея Первозванного, на территории которого в братской могиле обнаружили тела 117 человек, в том числе 30 женщин и двоих детей.

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Накануне визита Анналены Бербок ее украинский коллега Дмитрий Кулеба заявлял, что у Украины большие надежды на Германию.

В частности, это касается поставки оружия и гуманитарной помощи.

Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022
Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022
Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022
Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022
Венедиктова показала Бербок разрушенную оккупантами Бучу / 2 фотографии

Напомним, что о военных преступлениях РФ в Буче и других городах страны мир узнал 3 апреля, когда туда после освобождения от оккупантов вошли военные и журналисты.

На жуткие фото отреагировало мировое сообщество и немало западных СМИ.

В конце апреля в Украине открыли более 9 тыс. производств, связанных сугубо с военными преступлениями России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 76-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Алексей Кулеба

Фото: Алексей Кулеба

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