Венедиктова показала Бербок разрушенную оккупантами Бучу
10 мая глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Бучу Киевской области.
Главного дипломата Германии во время рабочего визита в Украину сопровождает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Анналена Бербок уже побывала в храме святого апостола Андрея Первозванного, на территории которого в братской могиле обнаружили тела 117 человек, в том числе 30 женщин и двоих детей.
Накануне визита Анналены Бербок ее украинский коллега Дмитрий Кулеба заявлял, что у Украины большие надежды на Германию.
В частности, это касается поставки оружия и гуманитарной помощи.
Напомним, что о военных преступлениях РФ в Буче и других городах страны мир узнал 3 апреля, когда туда после освобождения от оккупантов вошли военные и журналисты.
На жуткие фото отреагировало мировое сообщество и немало западных СМИ.
В конце апреля в Украине открыли более 9 тыс. производств, связанных сугубо с военными преступлениями России.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 76-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Алексей Кулеба
Фото: Алексей Кулеба