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Факти / Україна

Венедіктова показала Бербок зруйновану окупантами Бучу

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022

10 травня очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Бучу Київської області.

Головного дипломата Німеччини під час робочого візиту до України супроводжує генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Анналена Бербок вже побувала в храмі святого апостола Андрія Первозванного, на території якого в братській могилі виявили тіла 117 осіб, зокрема 30 жінок та двох дітей.

Напередодні візиту Анналени Бербок її український колега Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має великі сподівання на Німеччину.

Зокрема, це стосується постачання зброї та гуманітарної допомоги.

Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022
Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022
Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022
Анналена Бербок та Ірина Венедіктова в Бучі 10 травня 2022
Венедіктова показала Бербок зруйновану окупантами Бучу / 2 фотографии

Нагадаємо, що про воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах країни світ довідався 3 квітня, коли туди після звільнення від окупантів зайшли військові та журналісти.

Зараз дивляться

На моторошні фото відреагувала світова спільнота та чимало західних ЗМІ.

Наприкінці квітня в Україні відкрили понад 9 тис. проваджень, які пов’язані суто з воєнними злочинами Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 76-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олексій Кулеба

Фото: Олексій Кулеба

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