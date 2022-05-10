10 травня очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Бучу Київської області.

Головного дипломата Німеччини під час робочого візиту до України супроводжує генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Анналена Бербок вже побувала в храмі святого апостола Андрія Первозванного, на території якого в братській могилі виявили тіла 117 осіб, зокрема 30 жінок та двох дітей.

Напередодні візиту Анналени Бербок її український колега Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має великі сподівання на Німеччину.

Зокрема, це стосується постачання зброї та гуманітарної допомоги.

Венедіктова показала Бербок зруйновану окупантами Бучу / 2 фотографии

Нагадаємо, що про воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах країни світ довідався 3 квітня, коли туди після звільнення від окупантів зайшли військові та журналісти.

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Джерело: Олексій Кулеба

Фото: Олексій Кулеба