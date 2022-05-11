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Факты / Украина

Где смотреть онлайн Евровидение 2022: список всех трансляций

Олена Конюшок, SEO-спеціаліст
Где смотреть онлайн Евровидение 2022: список всех трансляций

Первый полуфинал Евровидения 2022 состоялся 10 мая. Второй полуфинал состоится 12 мая, а финал конкурса 14 мая.

В этом году Евровидение проходит в Турине (Италия). На сцену выйдут представители 40 стран, в том числе и Украины, которую представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По результатам первого полуфинала Украина прошла в финал и будет выступать в первом блоке концерта 14 мая.

Начало всех полуфиналов и финала Евровидения 2022 в 22.00 по киевскому времени. Ведущими грандиозного шоу в Турине будут певица Лаура Паузини, музыкант Мика и телеведущий Алессандро Каттелан.

Онлайн-трансляция Евровидения 2022  доступна на Фактах Life.

По телевизору прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале UA: Культура.

Также можно будет смотреть конкурс на онлайн-площадках:

Сейчас смотрят

Специальная трансляция с комментаторской студии будет идти на YouTube-канале Евровидение Украина.

В первом полуфинале украинцы могут проголосовать за любого участника, кроме Kalush Orchestra, так как страна не может голосовать за своего же представителя.

Во втором полуфинале жители Украины не могут голосовать. Но определиться с фаворитом их тех, кто прошел в финал Евровидения 2022 вполне возможно.

В финале украинцы могут проголосовать за любого участника, кроме Kalush Orchestra.

Чтобы отдать голос за понравившегося участника Евровидения 2022, нужно отправить СМС-сообщение на номер 7576 с номером своего фаворита. Подробнее о том, как голосовать и можно ли отправить СМС-сообщение за Kalush Orchestra, по ссылке.

Актуально о Евровидении 2022

 

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Фото: Eurovision

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