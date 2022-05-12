Перший півфінал Євробачення 2022 року відбувся 10 травня. Другий півфінал відбудеться 12 травня, а фінал конкурсу – 14 травня.

Цього року Євробачення відбувається у Туріні (Італія). На сцену вийдуть представники 40 країн, у тому числі й України, яку представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. За результатами першого півфіналу Україна пройшла у фінал і виступатиме у першому блоці концерту 14 травня.

Початок всіх півфіналів та фіналу Євробачення 2022 о 22.00 за київським часом. Ведучими грандіозного шоу у Турині будуть співачка Лаура Паузіні, музикант Міка та телеведучий Алессандро Каттелан.

Онлайн-трансляція Євробачення 2022 доступна на Фактах Life.

По телевізору пряму трансляцію можна переглянути на телеканалі UA: Культура.

Також можна буде дивитися конкурс на онлайн-майданчиках:

Зараз дивляться

на офіційному Facebook-акаунті Євробачення;

на сайті Суспільне Культура;

на сайті Суспільне Євробачення;

у Дія.TV на каналі UA: КУЛЬТУРА.

Спеціальна трансляція з коментаторської студії йтиме на YouTube-каналі Євробачення Україна.

У першому півфіналі українці можуть проголосувати за будь-якого учасника, окрім Kalush Orchestra, оскільки країна не може голосувати за свого представника.

У другому півфіналі українці не можуть голосувати. Але визначитися з фаворитом їх тих, хто пройшов у фінал Євробачення 2022 цілком можливо.

У фіналі українці можуть проголосувати за будь-якого учасника, за винятком Kalush Orchestra.

Щоб віддати голос за учасника Євробачення 2022, що сподобався, потрібно відправити СМС-повідомлення на номер 7576 з номером свого фаворита. Докладніше про те, як голосувати і чи можна відправити СМС-повідомлення за Kalush Orchestra, посилання.

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