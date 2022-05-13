Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 13 мая 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

05.00 38/37 Киев-Пас – Запорожье-1

05.09 87/88 Ковель – Запорожье-1

05.28 85/86 Винница – Запорожье-1

06.23 796/795 Днепр – Лозовая

06.40 42/41 Львов – Днепр

09.02 176/175 Днепр – Александрия

09.27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

14.26 41/42 Днепр – Львов

16.39 4/3 Запорожье-1 – Львов

17.00 797 Днепр – Львов

17.30 232/231 Днепр – Львов

20.24 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий

20.24 176/175 Каменское-Пас — Жмеринка

21.26 86/85 Запорожье-1 — Львов

21.36 88/87 Днепр — Синельниково-1

21.57 92/91 Пятихатки — Одесса-Главная

23.26 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пас

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.