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Факти / Україна

Евакуація з Дніпра: розклад поїздів на 14 травня 2022 року

Олена Конюшок, SEO-спеціаліст
потяги в Україні

Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра на 14 травня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

Розклад потягів з Дніпра

  • 05.00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 05.09 87/88 Ковель – Запоріжжя-1
  • 05.28 85/86 Вінниця – Запоріжжя-1
  • 06.23 796/795 Дніпро – Лозова
  • 06.40 42/41 Львів – Дніпро
  • 09.02 176/175 Дніпро – Олександрія
  • 09.27 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1
  • 14.26 41/42 Дніпро – Львів
  • 16.39 4/3 Запоріжжя-1 – Львів
  • 17.00 797 Дніпро – Львів
  • 17.30 232/231 Дніпро – Львів
  • 20.24 174/173 Запоріжжя-1 – Хмельницький
  • 20.24 176/175 Кам’янське-Пас – Жмеринка
  • 21.26 86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 21.36 88/87 Дніпро – Синельникове-1
  • 21.57 92/91 П’ятихатки – Одеса-Головна
  • 23.26 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

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Фото: Depositphotos

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