В следственном изоляторе Херсона российские оккупанты убили заключенного. По информации следствия, это произошло 11 мая.

Российские военные вместе с начальником колонии, подозреваемым в госизмене, необоснованно применили огнестрельное оружие к заключенным и осужденным, которые находились в Херсонском следственном изоляторе. В результате один из заключенных погиб.

Кроме того, российские оккупанты взяли в плен четырех человек, среди которых исполняющий обязанности начальника следственного изолятора и начальник оперативного отдела.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В конце апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированном войсками РФ городе Каховка Херсонской области российские захватчики устроили пыточную.

Там они издеваются над заложниками, избивают их и подвергают пыткам, используя электрический ток. По словам Денисовой, оккупанты задерживают на улицах Каховки как активистов и участников АТО/ООС, так и мужчин, которые не выходили на митинги против российской оккупации и не имеют отношения к военной службе.