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Факты / Украина

Применяют ток: в Каховке оккупанты устроили пыточную в помещении полиции

Юлия Соколова редактор ленты
Катування

Во временно оккупированном войсками РФ городе Каховка (Херсонская область) российские захватчики обустроили пыточную. Там они издеваются над заложниками, избивают их и подвергают пыткам, используя электрический ток.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, пыточную рашисты обустроили в помещении полиции.

Они задерживают на улицах Каховки как активистов и участников АТО/ООС, так и мужчин, которые не выходили на митинги против российской оккупации и не имеют отношения к военной службе.

Для задержаний российские захватчики используют формальные и надуманные поводы: например, “нарушение правопорядка” или “нарушение комендантского часа”.

По информации Денисовой, возле отделения полиции, где содержатся заложники, наблюдается постоянная очередь их родственников. Они пытаются узнать хоть какую-то информацию о судьбе задержанных мужчин, передать продукты питания и вещи.

– Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, избивают. Наиболее жестоко российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам — бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ООС, — отметила Денисова.

Она подчеркнула, что такие действия страны-агрессора РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности (согласно Римскому уставу Международного уголовного суда), нарушением статей Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также нарушением Европейской конвенции по правам человека.

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В связи с этим Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть факты этих военных преступлений.

Стоит отметить, что жители Каховки выходили на мирные митинги против российской оккупации. Во время одного из них, состоявшегося 3 апреля, российские захватчики разогнали людей, открыв огонь.

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Источник: Людмила Денисова

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Фото: Depositphotos

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