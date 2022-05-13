Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 79 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна

У Херсоні окупанти вбили ув’язненого в СІЗО, ще 4 людей взяли в полон

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У Херсоні окупанти вбили ув’язненого в СІЗО, ще 4 людей взяли в полон

У слідчому ізоляторі в Херсоні російські окупанти вбили ув’язненого. За інформацією слідства, це сталося 11 травня.

Російські військові разом із начальником колонії, якого підозрюють у держзраді, необґрунтовано застосували вогнепальну зброю до ув’язнених та засуджених, що утримуються в Херсонському слідчому ізоляторі. Внаслідок цього один із ув’язнених загинув.

Крім того, російські окупанти взяли в полон чотирьох людей, серед яких виконувач обов’язків начальника слідчого ізолятора та начальник оперативного відділу.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаними з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наприкінці квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у тимчасово окупованому військами РФ місті Каховка Херсонської області російські загарбники облаштували катівню.

Там вони знущаються над заручниками, б’ють їх та піддають тортурам, використовуючи електричний струм. За словами Денісової, окупанти затримують на вулицях Каховки як активістів та учасників АТО/ООС, так і чоловіків, які не виходили на мітинги проти російської окупації та не мають стосунку до військової служби.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка