У слідчому ізоляторі в Херсоні російські окупанти вбили ув’язненого. За інформацією слідства, це сталося 11 травня.

Російські військові разом із начальником колонії, якого підозрюють у держзраді, необґрунтовано застосували вогнепальну зброю до ув’язнених та засуджених, що утримуються в Херсонському слідчому ізоляторі. Внаслідок цього один із ув’язнених загинув.

Крім того, російські окупанти взяли в полон чотирьох людей, серед яких виконувач обов’язків начальника слідчого ізолятора та начальник оперативного відділу.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаними з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наприкінці квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у тимчасово окупованому військами РФ місті Каховка Херсонської області російські загарбники облаштували катівню.

Там вони знущаються над заручниками, б’ють їх та піддають тортурам, використовуючи електричний струм. За словами Денісової, окупанти затримують на вулицях Каховки як активістів та учасників АТО/ООС, так і чоловіків, які не виходили на мітинги проти російської окупації та не мають стосунку до військової служби.