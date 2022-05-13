Они уже вошли в историю: Кучма, Ющенко и Порошенко призывают мир спасти защитников Азовстали

Второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко призывают мир спасти защитников Азовстали.

Они обратились к главам стран мира, государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки и Канаде, Китаю, Турции, а также ООН.

Текст совместного заявления

Мы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, – второй, третий и пятый президенты Украины, – обращаемся к главам стран мира. К государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки и Канаде, Китаю, Турции, а также ООН.

Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода Азовсталь Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами.

Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого военного смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений.

Чрезвычайные мужество и героизм украинских воинов-защитников города поразили не только Украину, но и весь мир. Батальон Азов, наши морпехи, наши пограничники уже вошли в историю, потому что их военный подвиг беспрецедентен. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотические.

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Но сейчас речь уже не идет о равном или неравном бое. На виду всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы россиян над теми, кто, хотя и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли.

Призываем каждого из вас присоединиться к тому, чтобы спасти жизнь героических украинцев.

На вас с надеждой смотрят десятки миллионов украинцев, вашему удачному посредничеству с благодарностью будут аплодировать все народы цивилизованного мира.

Блокада Мариуполя длится с начала марта. В течение длительного времени самой горячей точкой в ​​Мариуполе является металлургический комбинат Азовсталь, где до сих пор остаются наши военные, в том числе раненые, которых необходимо эвакуировать.

Источник: Дарка Олифер