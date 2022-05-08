Город мучеников – именно так Мариуполь назвал Папа Римский. С начала полномасштабной войны России против Украины он остается самой горячей точкой.

Российские оккупанты заблокировали Мариуполь еще в начале марта. За это время они почти сравняли его с землей, уничтожив около 95-98% всех домов.

За время блокады города в Мариуполе от рук российских оккупантов погибли более 20 тыс. жителей. Это вдвое больше, чем за два года оккупации во время Второй мировой войны. Еще более 40 тыс. человек принудительно вывезли в Россию или так называемую ДНР.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сегодня оккупанты превращают Мариуполь в настоящее гетто. Над людьми издеваются, они полностью бесправны. Местные жители проходят через лагеря фильтрации, их сгоняют в новые микрорайоны, где еще можно жить.

Город живет без воды и еды, в нем появилось множество братских могил с мирными жителями. Поэтому люди вынуждены работать за еду, разбирать завалы, убирать тела погибших из-под завалов, с улиц.

На протяжении долгого времени самой горячей точкой в ​​Мариуполе является металлургический комбинат Азовсталь. С начала блокады на его территории находились не только украинские военные, но и сотни гражданских, которые скрывались от постоянных российских обстрелов в бомбоубежищах завода.

Сейчас смотрят

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Азовстали удалось эвакуировать всех гражданских женщин, детей и пожилых людей. Однако там все еще остаются наши военные, в том числе раненые, которых необходимо эвакуировать.

Но 8 мая офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко на пресс-конференции заявил, что на заводе Азовсталь все еще могут оставаться мирные жители. По его словам, данная информация еще уточняется.

Хронологию событий в Мариуполе и Азовстали — читайте в материале.

1 марта 2022 года – блокада Мариуполя

Российские войска окружили город. С тех пор сотни тысяч человек оказались под регулярными обстрелами без доступа к воде, теплу и еде, без мобильной связи и возможности безопасно выехать.

Люди остались без отопления, когда в Мариуполе была минусовая температура.

9 марта 2022 года — российские войска разбомбили больницу и роддом в Мариуполе

Россияне полностью уничтожили роддом №3 и частично больницу (детское отделение и терапию). Во время вражеского авианалета на больницу сбросили несколько бомб.

На кадрах, которые мгновенно облетели весь мир, видно, что здание получило очень сильные повреждения. Из дома выносили людей на носилках и выводили беременных женщин.

В результате авиаудара 17 человек пострадали, а 3 — погибли (среди них маленькая девочка).

16 марта 2022 года – оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр

В его помещении и бомбоубежище скрывались много местных жителей с маленькими детьми. Театр был убежищем, в котором люди спасались от обстрелов.

По официальной информации, во время бомбежки российскими оккупантами Драматического театра в Мариуполе погибли как минимум 300 человек.

Однако расследование Associated Press выявило доказательства того, что удар был на самом деле более смертоносным, в результате чего погибли около 600 человек.

Середина апреля 2022 года – часть украинских морпехов смогла соединиться с силами Азова на Азовстали

После этой операции наших военных Россия сосредоточила все свои силы на уничтожении последнего пункта сопротивления украинских защитников в Мариуполе – заводе Азовсталь.

Ежедневно на завод сбрасывают сверхтяжелые бомбы, бомбы свободного падения. Для штурма также используют разную артиллерию. Но даже несмотря на такие бесчеловечные условия, наши защитники пытаются поддерживать боевой дух.

В полной темноте в бомбоубежище они исполняют гимн украинского войска Зродились ми великої години, надеясь, что свет таки победит эту тьму.

27 апреля 2022 года – защитники Мариуполя просят применить экстракцию

Командир 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС Сергей Волынский (Волына) попросил спасти мариупольский гарнизон и провести экстракцию (extraction) по примеру операции в Дюнкерке в 1940 году.

Он подчеркнул, что на территории Азовстали остаются сотни раненых военных разной степени тяжести. Им очень нужна медицинская помощь. А на заводе нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы помочь им.

Раненые ежедневно умирают в невыносимых муках, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, обезболивания давно закончились.

*Процедура extraction предусматривает вывоз военных и гражданских с места боевых действий в безопасную зону (на территорию третьего государства или на территорию, подконтрольную Украине).

Она применяется, когда ситуация представляет угрозу потери контроля над городом, что может привести к уничтожению личного состава.

Начало мая 2022 года – из Азовстали начали вывозить гражданских

1 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за два первых дня эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей с территории Азовстали.

4 мая 2022 года – штурм Азовстали

Глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска прорвались на территорию Азовстали.

В тот же день Азов подтвердил, что на заводе ситуация крайне сложная, продолжаются тяжелые бои, но украинские военные держат оборону.

6 мая 2022 года – оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль

Во время режима прекращения огня на территории завода Азовсталь россияне с применением ПТРК подбили автомобиль. Он направлялся к гражданским для того, чтобы их эвакуировали с территории завода.

Тогда трое украинских защитников погибли, а еще шестеро наших воинов получили ранения.

В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что из Мариуполя и Азовстали удалось вывезти около 500 гражданских.

7 мая 2022 года — из Азовстали вывезли всех женщин, детей и пожилых людей

По словам Ирины Верещук, всех женщин, детей и пожилых людей из Азовстали эвакуировали. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

На заводе Азовсталь остаются украинские защитники. Они продолжают держать оборону, но призывают мир спасти их.

Город мучеников: хронология боев в Мариуполе и на Азовстали / 4 фотографии

Фото: Nik Mark

7 мая командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский в который раз подчеркнул, что время истекает, поэтому защитников Мариуполя нужно срочно эвакуировать.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит второй этап эвакуации медиков и раненых из Мариуполя после удачного завершения первой части гуманитарной операции.

По его словам, власти работают над освобождением из металлургического комбината в Мариуполе военнослужащих, но это очень сложно.

В Генштабе ВСУ утром 8 мая сообщили, что россияне свозят технику в Мариуполь. По информации наших военных, Россия стремится обеспечить потребности группировки своих войск, сосредоточенных на Мариупольском направлении.

Поэтому армия РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода Азовсталь. Штурмовые действия захватчики осуществляют при поддержке артиллерии и танков.

Фото: Depositphotos, Nik Mark