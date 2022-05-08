Город мучеников – именно так Мариуполь назвал Папа Римский. С начала полномасштабной войны России против Украины он остается самой горячей точкой.
Российские оккупанты заблокировали Мариуполь еще в начале марта. За это время они почти сравняли его с землей, уничтожив около 95-98% всех домов.
За время блокады города в Мариуполе от рук российских оккупантов погибли более 20 тыс. жителей. Это вдвое больше, чем за два года оккупации во время Второй мировой войны. Еще более 40 тыс. человек принудительно вывезли в Россию или так называемую ДНР.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сегодня оккупанты превращают Мариуполь в настоящее гетто. Над людьми издеваются, они полностью бесправны. Местные жители проходят через лагеря фильтрации, их сгоняют в новые микрорайоны, где еще можно жить.
Город живет без воды и еды, в нем появилось множество братских могил с мирными жителями. Поэтому люди вынуждены работать за еду, разбирать завалы, убирать тела погибших из-под завалов, с улиц.
На протяжении долгого времени самой горячей точкой в Мариуполе является металлургический комбинат Азовсталь. С начала блокады на его территории находились не только украинские военные, но и сотни гражданских, которые скрывались от постоянных российских обстрелов в бомбоубежищах завода.
7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Азовстали удалось эвакуировать всех гражданских женщин, детей и пожилых людей. Однако там все еще остаются наши военные, в том числе раненые, которых необходимо эвакуировать.
Но 8 мая офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко на пресс-конференции заявил, что на заводе Азовсталь все еще могут оставаться мирные жители. По его словам, данная информация еще уточняется.
Хронологию событий в Мариуполе и Азовстали — читайте в материале.
1 марта 2022 года – блокада Мариуполя
Российские войска окружили город. С тех пор сотни тысяч человек оказались под регулярными обстрелами без доступа к воде, теплу и еде, без мобильной связи и возможности безопасно выехать.
Люди остались без отопления, когда в Мариуполе была минусовая температура.
9 марта 2022 года — российские войска разбомбили больницу и роддом в Мариуполе
Россияне полностью уничтожили роддом №3 и частично больницу (детское отделение и терапию). Во время вражеского авианалета на больницу сбросили несколько бомб.
На кадрах, которые мгновенно облетели весь мир, видно, что здание получило очень сильные повреждения. Из дома выносили людей на носилках и выводили беременных женщин.
В результате авиаудара 17 человек пострадали, а 3 — погибли (среди них маленькая девочка).
16 марта 2022 года – оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр
В его помещении и бомбоубежище скрывались много местных жителей с маленькими детьми. Театр был убежищем, в котором люди спасались от обстрелов.
По официальной информации, во время бомбежки российскими оккупантами Драматического театра в Мариуполе погибли как минимум 300 человек.
Однако расследование Associated Press выявило доказательства того, что удар был на самом деле более смертоносным, в результате чего погибли около 600 человек.
Середина апреля 2022 года – часть украинских морпехов смогла соединиться с силами Азова на Азовстали
После этой операции наших военных Россия сосредоточила все свои силы на уничтожении последнего пункта сопротивления украинских защитников в Мариуполе – заводе Азовсталь.
Ежедневно на завод сбрасывают сверхтяжелые бомбы, бомбы свободного падения. Для штурма также используют разную артиллерию. Но даже несмотря на такие бесчеловечные условия, наши защитники пытаются поддерживать боевой дух.
В полной темноте в бомбоубежище они исполняют гимн украинского войска Зродились ми великої години, надеясь, что свет таки победит эту тьму.
27 апреля 2022 года – защитники Мариуполя просят применить экстракцию
Командир 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС Сергей Волынский (Волына) попросил спасти мариупольский гарнизон и провести экстракцию (extraction) по примеру операции в Дюнкерке в 1940 году.
Он подчеркнул, что на территории Азовстали остаются сотни раненых военных разной степени тяжести. Им очень нужна медицинская помощь. А на заводе нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы помочь им.
Раненые ежедневно умирают в невыносимых муках, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, обезболивания давно закончились.
*Процедура extraction предусматривает вывоз военных и гражданских с места боевых действий в безопасную зону (на территорию третьего государства или на территорию, подконтрольную Украине).
Она применяется, когда ситуация представляет угрозу потери контроля над городом, что может привести к уничтожению личного состава.
Начало мая 2022 года – из Азовстали начали вывозить гражданских
1 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за два первых дня эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей с территории Азовстали.
4 мая 2022 года – штурм Азовстали
Глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска прорвались на территорию Азовстали.
В тот же день Азов подтвердил, что на заводе ситуация крайне сложная, продолжаются тяжелые бои, но украинские военные держат оборону.
6 мая 2022 года – оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль
Во время режима прекращения огня на территории завода Азовсталь россияне с применением ПТРК подбили автомобиль. Он направлялся к гражданским для того, чтобы их эвакуировали с территории завода.
Тогда трое украинских защитников погибли, а еще шестеро наших воинов получили ранения.
В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что из Мариуполя и Азовстали удалось вывезти около 500 гражданских.
7 мая 2022 года — из Азовстали вывезли всех женщин, детей и пожилых людей
По словам Ирины Верещук, всех женщин, детей и пожилых людей из Азовстали эвакуировали. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.
На заводе Азовсталь остаются украинские защитники. Они продолжают держать оборону, но призывают мир спасти их.
Фото: Nik Mark
7 мая командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский в который раз подчеркнул, что время истекает, поэтому защитников Мариуполя нужно срочно эвакуировать.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит второй этап эвакуации медиков и раненых из Мариуполя после удачного завершения первой части гуманитарной операции.
По его словам, власти работают над освобождением из металлургического комбината в Мариуполе военнослужащих, но это очень сложно.
В Генштабе ВСУ утром 8 мая сообщили, что россияне свозят технику в Мариуполь. По информации наших военных, Россия стремится обеспечить потребности группировки своих войск, сосредоточенных на Мариупольском направлении.
Поэтому армия РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода Азовсталь. Штурмовые действия захватчики осуществляют при поддержке артиллерии и танков.
Фото: Depositphotos, Nik Mark