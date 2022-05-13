Вони вже увійшли в історію: Кучма, Ющенко і Порошенко закликають світ врятувати захисників Азовсталі

Другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко і п’ятий президент Петро Порошенко закликають світ врятувати захисників Азовсталі.

Вони звернулися до керівників країн світу, до держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини, а також до ООН.

Текст спільної заяви

Ми, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, – другий, третій і п’ятий президенти України, – звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН.

Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу Азовсталь Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами.

Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів.

Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон Азов, наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні.

Зараз дивляться

Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі.

Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців.

На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу.

Блокада Маріуполя триває від початку березня. Протягом тривалого часу найгарячішою точкою в Маріуполі є металургійний комбінат Азовсталь, де досі залишаються наші військові, зокрема й поранені, яких необхідно евакуювати.

Джерело: Дарка Оліфер