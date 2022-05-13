За минувшие сутки, 12 мая, российские оккупанты не прекращали наступательные действия на восточном фронте. Основная цель врага – установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси россияне поддерживают напряженность.

Противник перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов в Черниговской области.

На Харьковском направлении наступательных действий не фиксировалось. Основные усилия враг сосредоточил на недопущении продвижения наших вооруженных сил в районе населенного пункта Веселое.

На Донецком направлении противник пытается взять под контроль Рубежное. В Лиманском направлении враг хочет закрепиться в районе Александровки.

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На Бахмутском направлении оккупанты вели штурм близ Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха. Однако без всякого успеха.

На Кураховском направлении оккупанты наступали в направлении Марьинки.

Продолжаются авиационные и артиллерийские удары по Мариуполю. Враг изо всех сил пытается заблокировать подразделения наших войск в районе завода Азовсталь. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания обстрелов в ближайшее время.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска вели артиллерийские обстрелы подразделений наших войск по всей линии и воздушную разведку с применением БпЛА.

На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных обстреливали ВСУ по ствольной артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Александровка, Таврийское, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

За сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск уничтожили семь воздушных целей: пять БпЛА типа Орлан-10, один вертолет Ка-52 и одну крылатую ракету.

Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбили 18 атак врага, уничтожили 13 танков, восемь артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ