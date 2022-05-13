Украинские Вооруженные силы уже в 19 раз разбили вражескую технику в Чернобаевке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Чернобаевка — удар по скоплению техники и складам РАО и БП. Детонация более 3 часов. Свершилось, — написал советник руководителя ОП Арестович.

По его данным, это уже “19 серия”, когда вражеские силы Российской Федерации терпят разгром на территории села в Херсонской области.

Предыдущий, восемнадцатый раз, украинские военные в Чернобаевке нанесли 2 мая. Тогда были уничтожены вражеские склады боеприпасов.

С начала полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину село Чернобаевка стало именем нарицательным.

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Так, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в городе Белогоровка вражеские силы РФ в который раз пытались перебраться через речку Северский Донец, однако успеха не имеют. В результате попыток врага, берега реки усеяны разбитой техникой РФ, телами российских солдат, а из реки торчат обломки понтонных переправ.

Кроме того, недавно новой “Чернобаевкой” окрестили остров Змеиный в Черном море, где нет нормального укрытия, а вооруженные силы РФ пытаются высадить там авиацию, сухопутную технику и личный состав, однако их настигают украинские беспилотники.

Источник: Алексей Арестович