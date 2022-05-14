Эвакуация тяжелораненых украинских бойцов с Азовстали в Мариуполе возможна, в том числе с участием ООН и Международного комитета Красного Креста.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она рассказала детали встречи с родственниками украинских защитников, которые находятся на территории Азовстали.

— Шла речь о вариантах эвакуации тяжелораненых и медиков, вариантах экстракции наших военных. О состоянии их мужчин нам рассказывали их матери, о том, как они с ними общаются, какая обеспеченность питанием и медикаментами, – сказала Ирина Верещук.

Министр отметила, что сейчас есть шанс эвакуации тяжелораненых из металлургического комбината в Мариуполе.

– Есть шансы и мы сейчас над этим очень плотно работаем. Мы говорим именно о тяжелораненых, лежащих, которым необходима ургентная (неотложная, — Ред.) помощь. Мы обратились к лидерам стран, особенно к представителям ООН и Красного Креста, потому что это их обязанность открыть гуманитарный коридор. Ну и конечно к представителям Российской Федерации, – сказала она.

Ирина Верещук добавила, что убийства российскими военными беззащитных тяжелораненых являются преступлением XXI века.

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Она прокомментировала проработку документа о том, как именно происходит эвакуация из Азовстали.

— Мы рассчитываем, что если это не будет при посредничестве третьих стран, например Турции или Китая, как сейчас рассматривается этот вопрос, то это должен быть документ, где должны быть подписи и представителей МККК, которые по Женевским конвенциям должны и уполномочены мировым сообществом контролировать процесс (эвакуации, — Ред.), более того, быть лидерами в этом процессе. Потому что мы (Украина и Россия, — Ред.) две противоборствующие стороны, мы враждующие стороны, а МККК должны обеспечить, чтобы режим прекращения огня был соблюден, что будет действовать коридор, и самое главное, что наши тяжелораненые воины смогут добраться в Запорожье или до другой точки, которую мы выберем в качестве маршрута, — рассказала глава Минреинтеграции.

Ирина Верещук отдельно прокомментировала присутствие Китая в переговорах по экстракции украинских бойцов из Азовстали.

— Как вы знаете, не вчера ли было обнародовано заявление трех президентов Леонида Даниловича Кучмы, Виктора Андреевича Ющенко и Петра Алексеевича Порошенко, где они обращаются к народам мира, в частности к лидерам и (председателю КНР, — Ред.) Си Цзиньпину помочь эвакуировать раненых из Азовстали, а также произвести экстракцию. Это два совершенно разных направления, на которых мы работаем, — объяснила глава Минреинтеграции.

Она отметила, что несмотря на попытки лидеров Турции или Китая влияния на российскую сторону, чтобы предпринять эвакуацию украинских военных, прорабатываются и другие варианты, потому что переговоры проходят “очень сложно”.

Ирина Верещук отметила, что иногда публичное обсуждение ситуации на Азовстали иногда становится проблемой, потому что российская сторона ищет, как можно обернуть ситуацию себе на пользу. При этом умалчивать ситуацию с эвакуацией бойцов из металлургического комбината — невозможно.