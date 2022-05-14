Евакуація важкопоранених українських бійців з Азовсталі у Маріуполі можлива, зокрема за участі ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона розповіла деталі зустрічі з родичами українських захисників, які наразі перебувають на Азовсталі.

– Йшла мова про варіанти евакуації важкопоранених та медиків, варіанти екстракції наших військових. Про стан їхніх чоловіків нам розповідали їхні матері, про те, як вони з ними спілкуються, яка забезпеченість харчуванням та медикаментами, – сказала Ірина Верещук.

Міністерка зазначила, що наразі є шанс евакуації важкопоранених з металургійного комбінату в Маріуполі.

– Є шанси і ми зараз над цим дуже щільно працюємо. Ми говоримо саме про важкопоранених, які лежачі, якім необхідна ургентна (невідкладна, – Ред.) допомога. Ми звернулися до лідерів країн, особливо до представників ООН та Червоного Хреста, бо це їхній обов’язок відкрити гуманітарний коридор. Ну і звичайно до представників Російської Федерації, – сказала вона.

Ірина Верещук додала, що вбивства російськими військовими беззахисних важкопоранених є злочином XXI століття.

Зараз дивляться

Вона прокоментувала опрацювання документа про те, як саме має відбуватись евакуація з Азовсталі.

– Ми розраховуємо, що якщо це не буде за посередництва третіх країн, наприклад Туреччини чи Китаю, як зараз розглядається це питання, то це мав би бути документ, де мають бути підписи і представників МКЧХ, які за Женевськими конвенціями мають і уповноважені світовою спільнотою контролювати процес (евакуації, – Ред.), ба більше, бути лідерами у цьому процесі. Бо ми є дві протиборчі сторони (Україна та Росія, – Ред.), ми ворогуючі сторони, а МКЧХ мали б забезпечити те, щоб режим припинення вогню було дотримано, що буде коридор, який буде діяти, і найголовніше, що наші важкопоранені воїни зможуть дістатися у Запоріжжя або до іншої точки, яку ми оберемо як маршрут, – розповіла очільниця Мінреінтеграції.

Ірина Верещук окремо прокоментувала присутність Китаю у переговорах щодо екстракції українських бійців з Азовсталі.

– Як ви знаєте, чи не вчора було оприлюднено заяву трьох президентів Леоніда Даниловича Кучми, Віктора Андрійовича Ющенко та Петра Олексійовича Порошенка, де вони звертаються до народів світу, зокрема до лідерів і (очільника КНР, – Ред.) Сі Цзіньпіна допомогти евакуювати поранених з Азовсталі, а також провести екстракцію. Це два зовсім різних напрямки, на яких ми працюємо, – пояснила очільниця Мінреінтеграції.

Вона зазначила, що попри спроби лідерів Туреччини чи Китаю впливу на російську сторону, щоб уможливити евакуацію українських військових, опрацьовуються й інші варіанти, бо переговори відбуваються “дуже складно”.

Ірина Верещук наголосила на тому, що іноді публічне обговорення ситуації на Азовсталі іноді стає проблемою, бо російська сторона шукає, як можна обернути ситуацію собі на користь. При цьому, замовчувати ситуацію з евакуацією бійців з металургійного комбінату – неможливо.