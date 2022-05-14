Сейчас украинская сторона ведет переговоры с россиянами об эвакуации 60 человек из металлургического комбината Азовсталь.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на комментарий Ирины Верещук, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По ее словам, переговоры с оккупантами идут очень сложно. Однако есть приказ президента Владимира Зеленского сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших людей из Азовстали. Вот поэтому команда работает.

— Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненные и медики, их 60 человек, — сообщила Ирина Верещук.

Кроме азовцев, на заводе остаются нацгвардейцы, пограничники, СБУ, полицейские и тероборона. Теперь задача украинской стороны — вытянуть всех наших ребят живыми.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты, атакуя территорию Азовстали с воздуха, пытаются пойти на прорыв живой силой и танками.

Источник: Ірина Верещук, Суспільне