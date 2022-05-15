В Харькове через две недели запустят метрополитен. Поэтому с 16 мая людей, проживающих в подземке, будут переселять в общежития.

Об этом эксклюзивном интервью Фактам ICTV заявил харьковский городской голова Игорь Терехов.

— Безусловно, метрополитен является основным видом транспорта в таком мегаполисе как Харьков и нам необходимо сегодня запускать метрополитен. Поэтому буквально с понедельника начнем переселять людей, которые живут на станциях метрополитена, в общежития, предоставлять им все необходимые условия: продукты питания, кормления, медикаменты, постельные принадлежности, детки будут ходить в школу, к ним будут ходить учителя, — отметил он.

По словам Терехова, с малыми детьми будут заниматься воспитатели детских садов. В городе создадут нормальные условия для жизни. А людей будут переселять, чтобы в ближайшее время запускать линии метрополитена.

Он заверил, что речь идет о кратчайших сроках. Мэр говорит, что он уже договорился с руководством метрополитена, они были в тоннелях, станции обследовали вместе с профильными институтами, насколько это возможно.

— Сначала был такой вывод — вы знаете, что при сильных бомбардировках у нас был иссечен метромост. Сегодня нам дают заключение, что метромост пока в нормальном состоянии и через него можно пропускать составы метрополитена. Поэтому, я думаю, неделя, полторы, две и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену! — говорит Терехов.

Кроме того, с 16 мая в Харькове заработает наземный транспорт — трамваи, троллейбусы и автобусы, правда, не по всем маршрутам, ведь российские войска обстрелами нанесли большие разрушения. В течение двух недель транспорт будет работать бесплатно.