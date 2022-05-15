У Харкові за два тижні запустять метрополітен. Тому з 16 травня людей, які мешкають в підземці, переселятимуть у гуртожитки.

Про це ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV заявив харківський міський голова Ігор Терехов.

– Безумовно, метрополітен є основним видом транспорту в такому мегаполісі як Харків і нам необхідно сьогодні запускати метрополітен. Тому буквально з понеділка почнемо переселяти людей, які живуть на станціях метрополітену, в гуртожитки, надавати їм усі необхідні умови: продукти харчування, годування, медикаменти, постільні приналежності, дітки ходитимуть до школи, до них ходитимуть вчителі, – зазначив він.

За словами Терехова, з малими дітьми займатимуться вихователі дитячих садків. У місті створять нормальні умови для життя. А людей переселятимуть, щоб найближчим часом запускати лінії метрополітену.

Він запевнив, що йдеться про найкоротші терміни. Мер каже, що він вже домовився з керівництвом метрополітену, вони були у тунелях, станції обстежили разом із профільними інститутами, наскільки це можливо.

– Спочатку був такий висновок – ви знаєте, що при сильних бомбардуваннях у нас був посічений метроміст. Сьогодні нам дають висновок, що метроміст поки що в нормальному стані і через нього можна пропускати склади метрополітену. Тому, я думаю, тиждень, півтори, два та перші поїзди вже почнуть ходити метрополітеном! – каже Терехов.

Крім того, з 16 травня у Харкові запрацює наземний транспорт – трамваї, тролейбуси та автобуси, щоправда, не за всіма маршрутами, адже російські війська обстрілами нанесли великі руйнування. Протягом двох тижнів транспорт буде працювати безоплатно.