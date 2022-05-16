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Факты / Украина

Спасибо вам и вашим родителям: Зеленский ответил на обращение военных с Харьковщины

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Спасибо вам и вашим родителям: Зеленский ответил на обращение военных с Харьковщины

Президент Владимир Зеленский лично поблагодарил бойцов 127-й бригады 227-го батальона ТрО Харькова за выход к государственной границе между Украиной и РФ.

Слова благодарности он выразил в видеообращении от 16 мая, которое опубликовал в своих соцсетях.

— Ребята, Харьков! 227-й батальон 127-я бригада территориальной обороны Украины. Очень вам благодарен, от всех украинцев, от каждого — от себя, от моей семьи. Желаю вам всем здоровья, берегите себя!

Спасибо вам, вашим родителям, вы — молодцы! И всем воинам — спасибо, все будет Украина. Слава Украине!

Напомним, 15 мая силы территориальной обороны ВСУ вышли к государственной границе между Украиной и РФ в Харьковской области.

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В тот же день в соцсетях появилось видео, на котором бойцы устанавливают украинский знак, свидетельствующий о восстановлении контроля над этим участком границы.

— Господин президент! Верховный главнокомандующий ВС Украины! Докладываю. 227-й батальон 127-я бригада территориальной обороны Украины. Вышли на рубеж и границу с Российской Федерацией — страной-оккупантом.

Мы дошли, господин президент, мы здесь. Вот с нами — пограничники. Мы дошли, мы на границе!

Смотрите интерактивную карту боевых действий на Фактах ICTV.

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