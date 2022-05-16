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Факти / Україна

Дякую вам і вашим батькам: Зеленський відповів на звернення військових з Харківщини

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Дякую вам і вашим батькам: Зеленський відповів на звернення військових з Харківщини

Президент Володимир Зеленський особисто подякував бійцям 127-ї бригади 227-го батальйону ТрО Харкова за вихід до державного кордону між Україною та РФ.

Слова вдячності він висловив у відеозверненні від 16 травня, яке опублікував у своїх соцмережах.

– Хлопці, Харків! 227-й батальйон 127-ма бригада територіальної оборони України. Дуже вам вдячний, від всіх українців, від кожного – від себе, від моєї сім’ї. Вдячність моя – без кордонів. Бажаю вам всім здоров’я, бережіть себе!

Дякую вам, вашим батькам, ви – молодці! І усім воїнам – дякую, все буде Україна. Слава Україні!

Нагадаємо, 15 травня сили територіальної оборони ЗСУ вийшли до державного кордону між Україною та РФ у Харківській області.

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Того ж дня у соцмережах з’явилося відео, на якому бійці встановлюють український знак, що свідчить про відновлення контролю над цією ділянкою кордону.

– Пане президенте! Верховний головнокомандувач ЗС України! Доповідаю. 227-й батальйон 127-ма бригада територіальної оборони України. Вийшли на рубіж і кордон з Російською Федерацією – країною-окупантом.

Ми дійшли, пане президенте, ми тут. Ось з нами – прикордонники. Ми дійшли, ми на кордоні!

Дивіться інтерактивну карту бойових дій на Фактах ICTV.

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