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Факты / Украина

Кольцо вокруг Азовстали сжалось: родные защитников Азовстали просят Эрдогана об эвакуации

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Кольцо вокруг Азовстали сжалось: родные защитников Азовстали просят Эрдогана об эвакуации

Родные защитников Азовстали обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь нашим бойцам и эвакуировать их с территории завода в Мариуполе.

С соответствующим заявлением на пресс-конференции выступили жены защитников Азовстали и мама одного из бойцов полка Азов. Они поблагодарили Турцию и турецкий народ за поддержку, которую уже оказывают Украине. Однако заметили, что времени на промедление с эвакуацией всех военных из Азовстали нет.

– Кольцо вокруг Азовстали сжалось – дальше тянуть некуда. Мы верим, что в лице Эрдогана и лидера Китая Си Цзиньпина Бог вмешается и спасет защитников Мариуполя. Их нужно спасать уже вчера.

Уважаемый господин Эрдоган! Помогите, умоляем вас. Объедините усилия, обратитесь к Си Цзиньпину и вместе с Господом Богом сделайте это – спасите Азовсталь. Станьте носителями мира. Этот поступок будет достоин Нобелевской премии мира, – сказали родные защитников.

По их мнению, именно президент Турции и президент Китая остаются лидерами, которым президент РФ Владимир Путин не сможет отказать в диалоге.

Родные украинских военных также напомнили, что против защитников Азовстали применяют запретное вооружение. Они в который раз подчеркнули, что у наших военных на Азовстали заканчиваются вода, еда и медикаменты.

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Фото: МВД

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