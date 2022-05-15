Из-за постоянных обстрелов и авиаударов защитники Азовстали в Мариуполе могут по несколько дней не выходить на улицу из укрытий.

Когда им все же удается это сделать, они ищут воду и еду. Об этом во время пресс-конференции рассказали жены защитников Азовстали.

– Большую часть времени они находятся в бункере, потому что происходят перманентные бомбардировки. Это 3-тонные бомбы, постоянно работающая авиация, наземная и корабельная артиллерия и танки. Они могут три дня не выходить на поверхность. Они практически не видят солнца. А когда выходят, то ищут воду и еду, – рассказали жены защитников Азовстали.

Одна из них добавила, что ее муж вообще не выходил на улицу с 28 апреля.

Блокада Мариуполя русскими войсками длится с начала марта. В течение длительного времени самой горячей точкой в ​​городе остается металлургический комбинат Азовсталь.

На его территории находятся сотни украинских военных, которые продолжают держать оборону, а также тяжелораненые бойцы. Ситуация на Азовстали критическая.

Защитники Мариуполя ежедневно просят мир спасти их и эвакуировать с завода, применив процедуру экстракшн — то есть вывезти на территорию третьей страны, которая не является участницей войны.

Сейчас смотрят

14 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что шансы эвакуации тяжелораненых из Азовстали есть.