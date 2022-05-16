Только за две первые недели войны в плен сдались почти 100 российских танкистов – ГУР

Военная разведка Украины получила документальные подтверждения потерь живой силы и техники 1 танковой армии вооруженных сил России.

С помощью этих документов Главное управление разведки установило перечень подразделений, которые участвуют в полномасштабном военном вторжении в Украину, воинские звания и фамилии оккупантов, которые во время ведения боевых действий погибли, пропали без вести, попали в плен или получили ранения.

По информации военной разведки Украины, по состоянию на 15 марта 2022 года общие потери 1 российской танковой армии составили 409 человек.

Украинские военные ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов. Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов из состава этой армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен.

За это время защитники Украины уничтожили и захватили 308 единиц боевой техники из состава указанной армии захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 27 700 российских оккупантов.

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Также Россия в войне против Украины уже потеряла более 1,2 тыс. танков, 200 самолетов и более 160 вертолетов. Больше о потерях России в войне против Украины читайте в нашем материале.

Источник: Главное управление разведки