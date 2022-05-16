Лише за два перші тижні війни в полон здалися майже 100 російських танкістів – ГУР

Воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил Росії.

За допомогою цих документів Головне управління розвідки встановило перелік підрозділів, які беруть участь у повномасштабному військовому вторгненні в Україну, військові звання та прізвища окупантів, які під час ведення бойових дій загинули, зникли безвісти, потрапили в полон або дістали поранення.

За інформацією воєнної розвідки України, станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб.

Українські воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя і здалися в полон.

За цей же час захисники України знищили та захопили 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії загарбників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували вже близько 27 700 російських окупантів.

Зараз дивляться

Також Росія у війні проти України вже втратила понад 1,2 тис. танків, 200 літаків і понад 160 гелікоптерів. Більше про втрати Росії у війні проти України читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Головне управління розвідки