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Факты / Украина

За сутки уничтожили еще 300 оккупантов: РФ в войне потеряла около 27,7 тыс. военных

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
За сутки уничтожили еще 300 оккупантов: РФ в войне потеряла около 27,7 тыс. военных

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 27 700 российских оккупантов. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили еще 300 захватчиков.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ. Также Россия в войне против Украины уже потеряла более 1,2 тыс. танков, 200 самолетов и более 160 вертолетов.

Боевые потери РФ в войне против Украины:

  • танки – 1 228 (+8);
  • боевые бронированные машины – 2 974 (+16);
  • артиллерийские системы – 577 (+22);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 195;
  • средства ПВО – 89;
  • самолеты – 200;
  • вертолеты – 165 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);
  • крылатые ракеты – 97 (+2);
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 101 (+14);
  • специальная техника – 42.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Также в Генштабе ВСУ сообщают, что на Харьковском направлении враг пытается удерживать занимаемые позиции. А на Северском направлении сохраняется вероятность обстрелов с территории РФ.

На Донецком направлении оккупанты ведут обстрелы из всего, из чего могут. На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении оккупанты отошли на ранее занятые позиции, ведь понесли потери.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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