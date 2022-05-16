С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 27 700 российских оккупантов. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили еще 300 захватчиков.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ. Также Россия в войне против Украины уже потеряла более 1,2 тыс. танков, 200 самолетов и более 160 вертолетов.
Боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 228 (+8);
- боевые бронированные машины – 2 974 (+16);
- артиллерийские системы – 577 (+22);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 195;
- средства ПВО – 89;
- самолеты – 200;
- вертолеты – 165 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);
- крылатые ракеты – 97 (+2);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 101 (+14);
- специальная техника – 42.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Также в Генштабе ВСУ сообщают, что на Харьковском направлении враг пытается удерживать занимаемые позиции. А на Северском направлении сохраняется вероятность обстрелов с территории РФ.
На Донецком направлении оккупанты ведут обстрелы из всего, из чего могут. На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении оккупанты отошли на ранее занятые позиции, ведь понесли потери.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.