Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили 11 вражеских воздушных целей

За прошедшие сутки, 15 мая, Вооруженные силы Украины поразили 11 воздушных целей российского врага.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Так, истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям противника, скоплению войск и колоннам вражеской техники.

15 мая ударная авиация ВСУ в очередной раз ударила по водной переправе оккупантов — это произошло на реке Ингулец.

За прошедшие сутки зенитные ракетные войска сбили две крылатые ракеты, три БПЛА Орлан-10 и вертолет Ка-52.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск сбила вертолет Ми-28 и четыре БПЛА Орлан-10. Всего за сутки поражено 11 воздушных целей.

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14 мая Вооруженные силы Украины поразили восемь воздушных целей российских войск. Украинская авиация уничтожила опорный пункт, КПС роты, 10 бронированных машин и 30 российских солдат.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ