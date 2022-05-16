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Факти / Україна

Повітряні сили ЗСУ за добу знищили 11 ворожих повітряних цілей

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Повітряні сили ЗСУ за добу знищили 11 ворожих повітряних цілей

Протягом минулої доби, 15 травня, Збройні сили України уразили 11 повітряних цілей російського ворога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Так, винищувачі постійно патрулюють повітряний простір України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях противника, скупченню військ та колонах ворожої техніки.

15 травня ударна авіація ЗСУ вчергове вдарила по водній переправі окупантів – це сталося на річці Інгулець.

Впродовж минулої доби зенітні ракетні війська збили дві крилаті ракети, три БпЛА Орлан-10 та вертоліт Ка-52.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ збила вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА Орлан-10. Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей.

Зараз дивляться

14 травня Збройні сили України вразили вісім повітряних цілей російських військ. Українська авіація знищила опорний пункт, КПС роти, 10 броньованих машин та 30 російських солдатів.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

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Фото: Depositphotos

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