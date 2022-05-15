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Факты / Украина / Общество

ВСУ начали отсчет третьей сотни сбитых российских самолетов

Юля Захарченко, редактор ленты
ВСУ начали отсчет третьей сотни сбитых российских самолетов

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины поразили восемь воздушных целей российских войск. Украинская авиация уничтожила опорный пункт, КПС роты, 10 бронированных машин и 30 российских солдат.

Зенитные ракетные войска приступили к отсчету третьей сотни сбитых самолетов российских оккупантов. В Харьковской области в глубине вражеской территории сбит уже 201-й истребитель оккупантов, тип которого устанавливается.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ сбила семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

— Авиация ВСУ продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожен взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов, — сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего за сутки поражено:

  • 1 самолет (Су-30/Су-34)
  • 7 БпЛА (ОТР);
  • взводный опорный пункт;
  • КСП роты;
  • 10 бронированных машин;
  • около 30 оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится более 80 дней. За это время украинским защитникам удалось уничтожить 201 российский самолет, который убивал мирных жителей и бомбил наши города.

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Фото: Минобороны

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