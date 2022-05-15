ВСУ начали отсчет третьей сотни сбитых российских самолетов

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины поразили восемь воздушных целей российских войск. Украинская авиация уничтожила опорный пункт, КПС роты, 10 бронированных машин и 30 российских солдат.

Зенитные ракетные войска приступили к отсчету третьей сотни сбитых самолетов российских оккупантов. В Харьковской области в глубине вражеской территории сбит уже 201-й истребитель оккупантов, тип которого устанавливается.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ сбила семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

— Авиация ВСУ продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожен взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов, — сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего за сутки поражено:

1 самолет (Су-30/Су-34)

7 БпЛА (ОТР);

взводный опорный пункт;

КСП роты;

10 бронированных машин;

около 30 оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится более 80 дней. За это время украинским защитникам удалось уничтожить 201 российский самолет, который убивал мирных жителей и бомбил наши города.