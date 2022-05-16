Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил западным политикам отдать Российской Федерации часть своих территорий, чтобы помочь главе РФ Владимиру Путину сохранить лицо.

Об этом он написал у себя в Twitter в понедельник, 16 мая.

Отметим, что Подоляк не стал называть имен, однако ранее президент Владимир Зеленский сообщал о том, что получал такое предложение от Эммануэля Макрона.

Советник главы ОП также подчеркнул, что не считает, что можно закончить войну, “сохранив лицо” России после того, что она наделала в Буче и Мариуполе.

– Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей, – написал Михаил Подоляк.

Отметим, советница по международным коммуникациям президента Франции Эммануэля Макрона Анн-Софи Брадель написала у себя в Twitter, что Макрон никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным что-либо, касающееся Украины и не согласованное с президентом Владимиром Зеленским.

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– И никогда не просил его о каких-либо уступках. Он всегда говорил, что условия переговоров с россиянами должны решать украинцы, – утверждает она.

Тем временем издание Politico сообщило о том, что некоторые неназванные западные лидеры, от Франции до Германии и Италии, несмотря на поддержку Украины в этой войне, обеспокоены возможными последствиями украинской победы.

В частности, на Западе опасаются того, что РФ почувствует себя “униженной”, и это создаст ряд новых проблем.

Там предполагают, что победа Украины дестабилизирует Россию, что сделает ее “еще более непредсказуемой и поставит нормализацию энергетических связей еще дальше за пределы досягаемости”.

А потому политики выступают за возможность дать России “спасти лицо” в этой войне, “даже если это будет стоить Украине определенной территории”.