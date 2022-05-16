Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк запропонував західним політикам віддати Російській Федерації частину територій своїх країн, щоб допомогти главі РФ Володимиру Путіну зберегти обличчя.

Про це він написав у себе у Twitter у понеділок, 16 травня.

Зазначимо, що Подоляк не став називати імен, проте раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що отримував таку пропозицію від Еммануеля Макрона.

Радник голови ОП також наголосив, що не вважає, що можна закінчити війну, “зберігши обличчя” Росії, після того що вона наробила у Бучі та Маріуполі.

– Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій. Зберегти обличчя після Бучі та Маріуполя? Дивовижна логіка, але якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, то це справа їхніх виборців, – написав Михайло Подоляк.

Зазначимо, що радниця з міжнародних комунікацій президента Франції Еммануеля Макрона Анн-Софі Брадель написала у себе в Twitter, що Макрон ніколи не обговорював із президентом РФ Володимиром Путіним що-небудь, що стосується України і не узгоджене з президентом Володимиром Зеленським.

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– І ніколи не просив його про будь-які поступки. Він завжди казав, що умови переговорів із росіянами мають вирішувати українці, – стверджує вона.

Нагадаємо, видання Politico написало про те, що деякі неназвані західні лідери, від Франції до Німеччини та Італії, незважаючи на підтримку України в цій війні, стурбовані можливими наслідками української перемоги.

Зокрема, на Заході побоюються, що РФ відчує себе “приниженою”, і це створить низку нових проблем.

Там припускають, що перемога України дестабілізує Росію, що зробить її “ще більш непередбачуваною та поставить нормалізацію енергетичних зв’язків ще далі за межі досяжності”.

А тому політики виступають за можливість дати Росії “врятувати обличчя” у цій війні, “навіть якщо це коштуватиме Україні певної території”.